Clima en Villa Maria del Rio Seco hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 13 de septiembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 13 de septiembre, la temperatura rondará entre 6 y 11; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa Maria del Rio Seco, indica que hoy 13 de septiembre el cielo estará None cubierto con llovizna por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa Maria del Rio Seco presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del e correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 95 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 07:16 y se pone a las 19:05.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None cubierto y los vientos del sector n tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 11 grados.
A la noche, el clima rondará los 7 grados, mientras que los vientos serán del n a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.
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