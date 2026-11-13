Clima en Villa Maria del Rio Seco hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 14 de noviembre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa Maria del Rio Seco, indica que hoy 14 de noviembre el cielo estará con tormentas fuertes por la mañana y la temperatura rondará entre 23 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa Maria del Rio Seco presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del S correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 77 por ciento, y la visibilidad sería muy mala.

El sol sale a las 06:12 y se pone a las 19:46.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado con lluvia en la hora anterior y los vientos del sector S tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del SO a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día

Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas

Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos: