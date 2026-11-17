El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa Maria del Rio Seco, indica que hoy 18 de noviembre el cielo estará mayormente nublado con tormenta débil por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa Maria del Rio Seco presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del SO correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 81 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:10 y se pone a las 19:49.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado con bruma y los vientos del sector E tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del SE a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día