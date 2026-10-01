Clima en Villa Maria del Rio Seco hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 2 de octubre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 2 de octubre, la temperatura rondará entre 12 y 26; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa Maria del Rio Seco, indica que hoy 2 de octubre el cielo estará None mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa Maria del Rio Seco se presentaría sin lluvias, y los vientos del n correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 94 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:53 y se pone a las 19:16.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None ventoso y los vientos del sector n tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.
A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del n a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.
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