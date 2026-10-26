Clima en Villa Maria del Rio Seco hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de octubre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 27 de octubre, la temperatura se mantendrá entre 13 y 20; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa Maria del Rio Seco, indica que hoy 27 de octubre el cielo estará parcialmente nublado con lluvia débil por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa Maria del Rio Seco presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del NE correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 81 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 06:25 y se pone a las 19:32.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará tormentas aisladas y los vientos del sector NE tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.
A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del SO a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.
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