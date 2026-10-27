Clima en Villa Maria del Rio Seco hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 28 de octubre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa Maria del Rio Seco, indica que hoy 28 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa Maria del Rio Seco se presentaría sin lluvias, y los vientos del N correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 81 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:24 y se pone a las 19:33.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará chaparrones y los vientos del sector NE tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del N a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.