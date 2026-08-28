Clima en Villa Maria del Rio Seco hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de agosto de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa Maria del Rio Seco, indica que hoy 29 de agosto el cielo estará None mayormente nublado con humo por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa Maria del Rio Seco presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del s correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 80 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:34 y se pone a las 18:57.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None cubierto y los vientos del sector se tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del ne a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.