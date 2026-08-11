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Clima en ciudad de Corrientes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 12 de agosto de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 12 de agosto, la temperatura rondará entre 10 y 17; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Corrientes para el 12 de agosto
El pronóstico del tiempo para ciudad de Corrientes para el 12 de agosto

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Corrientes, indica que hoy 12 de agosto el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Corrientes se presentaría sin lluvias, y los vientos del se correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 76 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:29 y se pone a las 18:32.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector s tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del s a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.

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