Clima en ciudad de Corrientes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 15 de agosto de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 15 de agosto, la temperatura rondará entre 13 y 23; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Corrientes, indica que hoy 15 de agosto el cielo estará None cubierto por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Corrientes se presentaría sin lluvias, y los vientos del e correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 79 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:26 y se pone a las 18:33.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None cubierto y los vientos del sector ne tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.
A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del e a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.
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