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Clima en ciudad de Corrientes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de octubre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 16 de octubre, la temperatura rondará entre 15 y 23; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Corrientes para el 16 de octubre
El pronóstico del tiempo para ciudad de Corrientes para el 16 de octubre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Corrientes, indica que hoy 16 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Corrientes se presentaría sin lluvias, y los vientos del S correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 75 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:18 y se pone a las 19:03.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector SO tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del SE a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día

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