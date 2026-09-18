Saltar al contenido principal
LA NACION

Clima en ciudad de Corrientes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 19 de septiembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 19 de septiembre, la temperatura rondará entre 17 y 26; la probabilidad de lluvias rondará entre 40 y 70 por ciento

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Corrientes para el 19 de septiembre
El pronóstico del tiempo para ciudad de Corrientes para el 19 de septiembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Corrientes, indica que hoy 19 de septiembre el cielo estará None tormentas fuertes por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Corrientes presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del e correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 76 por ciento, y la visibilidad sería muy mala.

El sol sale a las 06:49 y se pone a las 18:49.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None tormentas fuertes y los vientos del sector ne tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del ne a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día.

Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas

Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos:

  • Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
  • Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
  • Si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico
  • En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • Mantenerse alejado de zonas ribereñas y, de encontrarse en una, buscar un refugio lo más elevado posible.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • En caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
LA NACION
Más leídas
  1. El Reino Unido dice que tiene “derecho” a extraer el petróleo de las Malvinas
    1

    El Reino Unido dice que tiene “derecho” a extraer el petróleo de las Malvinas

  2. Dieciséis hoteles argentinos entre los mejores del mundo, según la prestigiosa guía francesa
    2

    Dieciséis hoteles argentinos entre los mejores del mundo, según la prestigiosa guía francesa

  3. Marina Rosenthal: fue el último amor de Cacho Castaña y hoy lucha por mantener vivo su legado
    3

    Marina Rosenthal: fue el último amor de Cacho Castaña y hoy lucha por mantener vivo su legado

  4. Milei le dijo a una periodista que no tuvo “problema” con el video de Bullrich
    4

    Milei le dijo a una periodista que no tuvo “problema” con el video de Bullrich y elogió temas de Lali Espósito