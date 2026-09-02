Clima en ciudad de Corrientes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 3 de septiembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 3 de septiembre, la temperatura rondará entre 14 y 28; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Corrientes, indica que hoy 3 de septiembre el cielo estará None despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Corrientes se presentaría sin lluvias, y los vientos del n correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 61 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:07 y se pone a las 18:42.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None despejado y los vientos del sector no tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.
A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del se a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.
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