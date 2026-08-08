Clima en ciudad de Corrientes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 9 de agosto de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 9 de agosto, la temperatura rondará entre 11 y 16; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Corrientes, indica que hoy 9 de agosto el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Corrientes se presentaría sin lluvias, y los vientos del se correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 65 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:31 y se pone a las 18:30.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector se tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 16 grados.
A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del e a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.
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