Clima en Monte Caseros hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 12 de junio de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 12 de junio, la temperatura rondará entre 8 y 20; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Monte Caseros, indica que hoy 12 de junio el cielo estará con niebla por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Monte Caseros se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 94 por ciento, y la visibilidad sería mala.
El sol sale a las 07:44 y se pone a las 17:57.
Pronóstico del tiempo en Monte Caseros para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.
A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..