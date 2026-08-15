Clima en Monte Caseros hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de agosto de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 16 de agosto, la temperatura rondará entre 15 y 20; la probabilidad de lluvias rondará entre 40 y 70 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Monte Caseros, indica que hoy 16 de agosto el cielo estará None nublado con tormenta fuerte por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Monte Caseros presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del e correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 76 por ciento, y la visibilidad sería muy mala.
El sol sale a las 07:24 y se pone a las 18:25.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas y los vientos del sector so tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.
A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del s a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día.
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