Clima en Monte Caseros hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de octubre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 16 de octubre, la temperatura rondará entre 14 y 21; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Monte Caseros, indica que hoy 16 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Monte Caseros presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del SE correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 74 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:11 y se pone a las 19:01.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado con lluvia débil y los vientos del sector SE tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.
A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del S a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día
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