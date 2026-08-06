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Clima en Monte Caseros hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 6 de agosto de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 6 de agosto, la temperatura rondará entre 15 y 27; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Monte Caseros para el 6 de agosto
El pronóstico del tiempo para Monte Caseros para el 6 de agosto

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Monte Caseros, indica que hoy 6 de agosto el cielo estará con tormentas aisladas por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Monte Caseros presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del ne correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 99 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:32 y se pone a las 18:20.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None nublado con tormenta fuerte y los vientos del sector s tendrán velocidades estimadas entre 42 y 50 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del s a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día.

Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas

Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos:

  • Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
  • Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
  • Si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico
  • En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • Mantenerse alejado de zonas ribereñas y, de encontrarse en una, buscar un refugio lo más elevado posible.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • En caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
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