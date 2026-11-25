A pocos días del comienzo de diciembre, el calor volverá a sentirse con fuerza en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante el próximo fin de semana las temperaturas alcanzarán valores superiores a los 33°C, en el marco de una seguidilla de jornadas calurosas y sin precipitaciones previstas para la Ciudad.

Si bien durante el jueves se registrará un leve descenso de la temperatura, a partir del viernes comenzarán a subir nuevamente. Esta tendencia se mantendrá durante el sábado y el domingo, cuando se espera que el termómetro alcance el valor más elevado de la semana.

Además de las máximas, las temperaturas mínimas también experimentarán un incremento progresivo, por lo que el calor comenzará a sentirse desde las primeras horas del día.

Cuándo llegará el pico de calor a Buenos Aires

Mapa del SMN

De acuerdo con el pronóstico del organismo meteorológico, el domingo 29 de noviembre será la jornada más calurosa de la semana en la ciudad de Buenos Aires, con una temperatura mínima de 22°C y una máxima de 34°C.

Sin embargo, el ascenso de las temperaturas comenzará a percibirse desde el viernes 27 de noviembre, cuando el termómetro oscilará entre los 19°C y los 31°C. En tanto, el sábado 28 se anticipa una mínima de 21°C y una máxima de 33°C, con momentos de sol y nubosidad a lo largo de la jornada.

De esta manera, el último fin de semana de noviembre estará marcado por condiciones meteorológicas propias de los meses más calurosos del año, pese a que todavía faltan varias semanas para el inicio del verano.

Cómo estará el tiempo durante los próximos días en Buenos Aires

Antes de la llegada de las temperaturas más elevadas, el SMN anticipa dos jornadas con condiciones más moderadas.

Pronóstico extendido

Para este miércoles 25 de noviembre se espera una mínima de 17°C y una máxima de 29°C, con cielo despejado durante buena parte del día. Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta los 24°C y podrían registrarse ráfagas de viento de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Por su parte, el jueves 26 será el día más fresco del período informado, con una mínima de 15°C y una máxima de 27°C. Tampoco se esperan lluvias durante esa jornada.

En detalle, el pronóstico extendido para la ciudad de Buenos Aires indica:

Miércoles 25 de noviembre : mínima de 17°C y máxima de 29°C.

: mínima de 17°C y máxima de 29°C. Jueves 26 de noviembre : mínima de 15°C y máxima de 27°C.

: mínima de 15°C y máxima de 27°C. Viernes 27 de noviembre : mínima de 19°C y máxima de 31°C.

: mínima de 19°C y máxima de 31°C. Sábado 28 de noviembre : mínima de 21°C y máxima de 33°C.

: mínima de 21°C y máxima de 33°C. Domingo 29 de noviembre: mínima de 22°C y máxima de 34°C.

Según las previsiones del organismo, las condiciones cálidas se mantendrán hasta los primeros días de diciembre. Por el momento, el pronóstico para la Ciudad no contempla precipitaciones que contribuyan a aliviar las altas temperaturas durante el período mencionado.