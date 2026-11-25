El calor ganará intensidad hacia el fin de semana en Buenos Aires, con una sucesión de jornadas cuyas temperaturas máximas superarán los 30°C. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la ciudad de Buenos Aires, el domingo 29 de noviembre será el día más caluroso de la semana, con una máxima de 34°C.

Antes de ese pico habrá una baja transitoria de las marcas durante el jueves. A partir del viernes, el termómetro volverá a subir y el ambiente cálido se mantendrá hasta el comienzo de diciembre. La previsión para la Ciudad no contempla precipitaciones en ninguno de los días del período informado.

Pronostico del tiempo

Cuándo llegará el pico de calor a Buenos Aires

El SMN prevé que el domingo 29 registre una mínima de 22°C y una máxima de 34°C en CABA, el valor más elevado del pronóstico extendido. El cielo estará parcialmente nublado, con una probabilidad de precipitación del 0% y vientos de 13 a 22 km/h.

El ascenso será gradual durante los días previos. El viernes 27, la máxima alcanzará los 31°C, mientras que el sábado 28 llegará a los 33°C.

Las mínimas también aumentarán: pasarán de 19°C el viernes a 21°C el sábado y 22°C el domingo. Así, el fin de semana combinará tardes calurosas con temperaturas más elevadas durante las primeras horas del día.

Pronóstico extendido

Cómo estará el tiempo este miércoles y el jueves

Para este miércoles 25 de noviembre, el organismo anticipa una mínima de 17°C y una máxima de 29°C, con cielo despejado en los períodos diurnos consignados y sin lluvias.

La temperatura prevista será de 21°C por la mañana, 29°C por la tarde y 24°C por la noche. Los vientos tendrán velocidades de 13 a 22 km/h durante la mañana y de 23 a 31 km/h por la tarde. Para la noche, el cuadro incluye ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

El jueves 26 ofrecerá un descenso transitorio, con una mínima de 15°C y una máxima de 27°C. Será la jornada con las temperaturas mínima y máxima más bajas del período mostrado.

Durante ese día se esperan 20°C por la mañana, 27°C por la tarde y 23°C por la noche, también sin precipitaciones. Los vientos serán de 23 a 31 km/h en la madrugada y de 13 a 22 km/h durante el resto de la jornada.

25 NOV | ⚠️ #Alertas para hoy:



⛈️ Tormenta

🟨 40-70 mm (NEA)

🟨 20-40 mm (Cuyo)

🌬️ Ráfagas

🧊 Granizo



​🌬️ Viento

🟨 30-45 km/h con ráfagas ≥ 70 km/h (costa bonaerense)

🟨 40-70 km/h con ráfagas ≥ 90 km/h (Patagonia)



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El viernes comenzará una seguidilla de máximas superiores a 30°C

El viernes 27 marcará el regreso de las temperaturas por encima de los 30°C. El pronóstico indica 19°C de mínima y 31°C de máxima, con cielo parcialmente nublado y vientos de 13 a 22 km/h.

El sábado 28, la mínima subirá a 21°C y la máxima alcanzará los 33°C. La jornada tendrá períodos de sol y nubosidad, sin precipitaciones previstas.

Para ese día, los vientos soplarán a 7 a 12 km/h durante la madrugada y la mañana, y a 13 a 22 km/h durante la tarde y la noche. Después llegará el pico del domingo, con los 34°C anticipados para la ciudad.