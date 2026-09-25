Saltar al contenido principal
LA NACION

Clima en Concordia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 26 de septiembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 26 de septiembre, la temperatura rondará entre 13 y 26; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Concordia para el 26 de septiembre
El pronóstico del tiempo para Concordia para el 26 de septiembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Concordia, indica que hoy 26 de septiembre el cielo estará None mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Concordia presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del e correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 46 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:37 y se pone a las 18:50.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector ne tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del e a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día.

LA NACION
Más leídas
  1. Crece el escándalo que salpica a glorias del fútbol
    1

    Crece en EE.UU. el escándalo que salpica a glorias del fútbol

  2. Asesinato de Martín Aramburú: la justicia sentenció a 26 y 19 años de prisión a los acusados
    2

    Asesinato de Martín Aramburú: la justicia francesa sentenció a 26 y 19 años de prisión a los acusados

  3. Lionel Messi compró la casa vecina: cómo es la propiedad que está al lado de su mansión
    3

    Lionel Messi compró la casa vecina por US$8 millones: cómo es la propiedad que está al lado de su mansión en Florida

  4. Las explicaciones de Alpine sobre la "ayuda" de Colapinto a Gasly en la clasificación de Azerbaiyán
    4

    Franco Colapinto largará noveno en el GP de Azerbaiyán después de ayudar a Pierre Gasly en la clasificación