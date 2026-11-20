Clima en Gualeguaychú hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 21 de noviembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 21 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 17 y 27; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Gualeguaychú, indica que hoy 21 de noviembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Gualeguaychú se presentaría sin lluvias, y los vientos del N correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 53 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:41 y se pone a las 19:38.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado con tormenta débil y los vientos del sector NE tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.
A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del E a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día.