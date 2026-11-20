La abogada María Eugenia Talerico, que fue vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) durante el gobierno de Mauricio Macri, presentó un pedido de juicio político por mal desempeño contra los jueces de la Cámara Federal de Casación Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña.

Los magistrados intervinieron en la causa por la quinta de Pilar vinculada con la AFA y la Corte Suprema fue muy crítica de la actuación de ambos en ese expediente.

El pedido de juicio político se basa en esas apreciaciones de la Corte, que por unanimidad revocó el fallo de Borinsky y Barroetaveña que había ordenado que la causa pasara al juzgado federal de Campana, como pretendían los acusados. El máximo tribunal dispuso que sea la justicia federal penal de la Capital la que lleve adelante la investigación.

María Eugenia Talerico Pilar Camacho

Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, en su fallo de este jueves, dijeron que Borinsky y Barroetaveña habían incurrido en una “prístina y grosera violación a las reglas de la competencia” y habían afectado la garantía constitucional del juez natural.

Según la Corte, los dos jueces de Casación “omitieron deliberadamente analizar los argumentos del Ministerio Público Fiscal”, que había dictaminado que el caso debía investigarse Capital Federal.

“No estamos ante un debate interpretativo o una discrepancia dogmática: el fallo es un desvío de poder deliberado para favorecer a la AFA”, dijo Talerico, vicepresidenta de la asociación civil Será Justicia, sobre la sentencia de Casación que la Corte dejó sin efecto.

El máximo tribunal decidió ayer que sea el juzgado federal de Daniel Rafecas el que investigue la causa en disputa por presunto lavado de dinero y desvío de fondos provenientes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que incluye el caso de la quinta de Villa Rosa, sospechada de pertenecer en las sombras a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.

Pero Rafecas, que ahora reasumirá el expediente, podría dejar su juzgado en cualquier momento porque está a un paso de ser nombrado juez de la Cámara Nacional de Casación Penal (la casación ordinaria, no federal). Cuando eso ocurra, dejará Comodoro Py y alguno de sus actuales colegas asumirá como subrogante en su juzgado y, por ende, en esta causa.

El 3 de noviembre pasado, Milei le pidió oficialmente al Senado el acuerdo a la designación de Rafecas.