SAN CARLOS DE BARILOCHE.- La Libertad Avanza (LLA) realizará hoy un Congreso partidario en Neuquén para definir la estrategia de cara a los comicios del próximo 14 de febrero de 2027. Mientras la senadora nacional Nadia Márquez se consolida como la figura central del espacio para competir por la gobernación, su postulación enfrenta una controversia jurídica por la normativa local de ficha limpia.

Nadia Márquez, senadora nacional de LLA Soledad Aznarez

El Consejo Provincial de LLA convocó a sus afiliados para este viernes, a las 17, en la casona de la calle Entre Ríos 879, en la ciudad de Neuquén. La reunión del Congreso provincial tiene como objetivo definir si el partido conformará un frente o una alianza electoral para las elecciones provinciales del 14 de febrero de 2027, momento en que se elegirá gobernador, diputados provinciales e intendentes.

Márquez, presidenta de la filial partidaria en el distrito, se posiciona como la principal figura del espacio libertario en la región, amadrinada por Karina Milei y respaldada por el presidente Milei. Ante las versiones sobre un presunto pacto de no agresión con el gobernador Rolando Figueroa, Márquez descartó cualquier acuerdo electoral y ratificó su intención de competir por la gobernación con el sello libertario.

Pese a la decisión política de dar la pelea en las urnas, la candidatura de Márquez choca con un impedimento legal. La provincia de Neuquén cuenta con la Ley N° 3498 de ficha limpia, que modificó el Código Electoral provincial e incorporó una inhabilitación perpetua para competir por cargos electivos a quienes hayan sido beneficiados con una suspensión del juicio a prueba (probation).

Márquez accedió a este beneficio en 2013 en el marco de una causa por presuntas estafas con títulos educativos sin validez oficial, obteniendo el sobreseimiento definitivo en 2016. Aunque ese proceso no implicó una condena penal, la redacción del texto normativo provincial la coloca bajo el supuesto de inhabilitación.

Ante esta situación, la legisladora dijo que no se considera imposibilitada para competir. Márquez afirmó que su postura es que no existe impedimento legal y anticipó que, en caso de que la justicia electoral neuquina no avale su inscripción, el partido desplegará una estrategia jurídica para apelar y discutir la constitucionalidad de la traba. En forma preventiva, en la mesa libertaria también se contempla la alternativa del senador Pablo Cervi como posible candidato a la gobernación o a la intendencia de la capital provincial.

Nadia Márquez, junto a Karina Milei y Pablo Cervi, otro referente de LLA en Neuquén Prensa Gobierno

Más allá de la contienda provincial, la senadora Márquez se refirió a las elecciones nacionales de 2027 y admitió abiertamente que le gustaría integrar la fórmula presidencial como compañera de fórmula de Milei.

En declaraciones periodísticas a Radio Mitre, la senadora neuquina se refirió a la posibilidad de ser candidata a vicepresidenta: “¿Quién le puede decir que no? Creo que sería, en términos personales, una ingenua decir ‘no, no me gustaría’. Por supuesto que me gustaría”. No obstante, aclaró que la definición final sobre la compañía en la boleta de reelección estará exclusivamente en manos del propio Presidente.

Otros dirigentes que suenan como candidatos de LLA en Neuquén son Gastón Riesco (diputado nacional por esa provincia, una de las caras visibles del espacio en el Congreso), Nicolás Montero (concejal de Neuquén Capital que migró desde Pro a las filas libertarias, designado también como apoderado partidario para el armado electoral), David Schlereth (exdiputado nacional y referente evangélico en la región), Andrés Ros (secretario político del partido y exintegrante del gabinete municipal de Horacio “Pechi” Quiroga) y Alejandra Durdos (vicepresidenta provincial de LLA y apoderada del partido).