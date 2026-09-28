Clima en Gualeguaychú hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de septiembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 29 de septiembre, la temperatura rondará entre 15 y 21; la probabilidad de lluvias rondará entre 40 y 70 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Gualeguaychú, indica que hoy 29 de septiembre el cielo estará con mayormente nublado con tormenta sin precipitación por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Gualeguaychú presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del s correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 84 por ciento, y la visibilidad sería mala.
El sol sale a las 06:35 y se pone a las 18:54.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None nublado con lluvia débil y los vientos del sector s tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.
A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del s a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.
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