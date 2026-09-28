Clima en Gualeguaychú hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de septiembre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Gualeguaychú, indica que hoy 29 de septiembre el cielo estará con mayormente nublado con tormenta sin precipitación por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Gualeguaychú presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del s correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 84 por ciento, y la visibilidad sería mala.

El sol sale a las 06:35 y se pone a las 18:54.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None nublado con lluvia débil y los vientos del sector s tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del s a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.