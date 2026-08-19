Clima en Paraná hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de agosto de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Paraná, indica que hoy 20 de agosto el cielo estará con cubierto con lluvia fuerte por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Paraná presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del s correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 92 por ciento, y la visibilidad sería muy mala.

El sol sale a las 07:33 y se pone a las 18:37.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con cubierto con lluvia fuerte y los vientos del sector so tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.

A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del s a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.