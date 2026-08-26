Este jueves llega la tormenta de Santa Rosa al AMBA: ¿cuándo empiezan las lluvias?

La inminente llegada de la tormenta de Santa Rosa alerta a la mayoría de los ciudadanos del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires). Este fenómeno, que viene acompañado de lluvias de diferentes intensidades, lleva a las personas a consultar el pronóstico de tiempo para saber a partir de qué hora comienzan las precipitaciones.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, este jueves 27 de agosto habrá lluvias durante gran parte del día, siendo el periodo del mediodía-tarde el momento donde se acumulará más agua.

El pronóstico para el jueves 27

Durante las primeras horas del día y la mañana, el pronóstico marca tormentas aisladas; la tarde traerá una merma en la intensidad, con una pequeña posibilidad de que el sol aparezca intermitentemente; el cierre del día será mayormente nublado, con un 10% de posibilidad de algún chaparrón esporádico.

¿Qué es la tormenta de Santa Rosa?

Este fenómeno no es un evento meteorológico definido con precisión científica, se trata de una denominación tradicional para las lluvias y tormentas que suceden en los días previos o posteriores a la festividad de Santa Rosa de Lima. La creencia popular sostiene que este temporal afecta a buena parte de la Argentina.

Cualquier lluvia que ocurre entre los últimos días de agosto y los primeros de septiembre recibe popularmente este nombre. La tradición se cumple en algunos años. En otros, el fenómeno pasa desapercibido. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la creencia dicta que el evento puede ocurrir hasta quince días alrededor del 23 de agosto, fecha de la santa.

¿Cuál es el origen de su nombre?

El nombre tiene su origen en una leyenda vinculada a Isabel Flores de Oliva, conocida como Santa Rosa de Lima. La historia cuenta que la mujer, patrona de la capital de Perú y de América, impidió el desembarco de una misión pirata en su ciudad natal.

Según el relato, Santa Rosa de Lima desencadenó una fuerte tormenta a fuerza de plegarias. Las oraciones las realizó en la Iglesia Nuestra Señora del Rosario de Lima. Este hecho milagroso asoció su figura a los temporales de finales de agosto.

Santa Rosa de Lima Fabián Marelli

La celebración de Santa Rosa de Lima es cada 23 de agosto, aunque en algunos lugares todavía se festeja el día 30. Esta diferencia obedece a un cambio en el calendario litúrgico que llevó adelante la Iglesia. Santa Rosa murió el 24 de agosto de 1617, una fecha que coincide con las fiestas de San Bartolomé.

¿Qué dice la ciencia sobre este fenómeno?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) aporta una explicación científica. El organismo afirma que, desde mediados y finales de agosto, la atmósfera experimenta cambios en su circulación. La proximidad de la primavera favorece la presencia de aire cálido, más humedad y condiciones propicias para el desarrollo de tormentas.

Fuertes precipitaciones en Buenos Aires. Lluvia. Av. Maipú y Pelliza Fabián Marelli

Un estudio realizado por el SMN en 2024 analizó los datos de precipitaciones entre 1906 y 2023. El informe halló que, en los 118 años de registro, en 67 oportunidades se produjeron tormentas en esas fechas. Esto representa un 57% de los casos, aunque no siempre estuvieron asociadas a precipitaciones intensas o abundantes.

El SMN aclara una creencia común. “Aunque popularmente se espera que la tormenta de Santa Rosa sea más fuerte que cualquier otra, no hay evidencia de que esto sea siempre así“, explica el organismo.