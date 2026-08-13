Cuándo cae la tormenta de Santa Rosa en agosto 2026

La época invernal en este 2026 trajo una gran cantidad de días nublados y lluviosos. Esta circunstancia se da en vísperas de la tormenta de Santa Rosa, un temporal que por lo general tiene alta intensidad y que adquirió ese nombre al ser recurrente en cada agosto. A raíz de este fenómeno, las personas se preguntan cuándo es la próxima edición de esta adversidad climática.

Por qué existe la tormenta de Santa Rosa

Este fenómeno no es un evento meteorológico definido con precisión científica. Se trata de una denominación tradicional para las lluvias y tormentas que suceden en los días previos o posteriores a la festividad de Santa Rosa de Lima.

La creencia sostiene que existe una tormenta que afecta a buena parte de la Argentina cerca del día en que se celebra a Santa Rosa de Lima, el 23 de agosto. La relación entre ambas cosas es que la historia de Santa Rosa, patrona de la capital de Perú y de América, cuenta que esta mujer impidió el desembarco de una misión pirata en su ciudad natal, cuando desencadenó una tormenta a fuerza de plegarias realizadas en la Iglesia Nuestra Señora del Rosario de Lima.

Santa Rosa y una historia muy singular

El día de Santa Rosa de Lima se celebra cada 23 de agosto, aunque en algunos lugares se festeja el día 30. Esto se debe a un cambio en el calendario que llevó adelante la Iglesia. Esta figura murió 24 de agosto de 1617, que coincide con las fiestas de San Bartolomé.

Por lo tanto, se decidió en su momento otorgarle como fecha de conmemoración el 30 de agosto tras su canonización por parte del Papa Clemente X. En 1969 se reordenó el calendario litúrgico tras el Concilio Vaticano II, y en ese contexto, se definió correr la celebración de Santa Rosa al 23 de agosto, una jornada que está más cerca al aniversario de su fallecimiento.

La tormenta de Santa Rosa podría darse a finales de agosto Ricardo Pristupluk

Por eso, su figura atraviesa el final del octavo mes del año, y cualquier lluvia que ocurra entre los últimos días de agosto y los primeros de septiembre en la Argentina es adjudicada a la tormenta de Santa Rosa, una tradición que se cumple en algunos años, y en otros pasa desapercibida.

¿Cuál es el origen de su nombre?

El nombre tiene su origen en una leyenda vinculada a Isabel Flores de Oliva, conocida como Santa Rosa de Lima. La historia cuenta que la mujer, patrona de la capital de Perú y de América, impidió el desembarco de una misión pirata en su ciudad natal.

Según el relato, Santa Rosa de Lima desencadenó una fuerte tormenta a fuerza de plegarias. Las oraciones las realizó en la Iglesia Nuestra Señora del Rosario de Lima. Este hecho milagroso asoció su figura a los temporales de finales de agosto.

Santa Rosa de Lima: la mujer detrás del fenómeno climático que todavía causa curiosidad

La celebración de Santa Rosa de Lima es cada 23 de agosto, aunque en algunos lugares todavía se festeja el día 30. Esta diferencia obedece a un cambio en el calendario litúrgico que llevó adelante la Iglesia. Santa Rosa murió el 24 de agosto de 1617, una fecha que coincide con las fiestas de San Bartolomé.

¿Qué dice la ciencia sobre este fenómeno?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) aporta una explicación científica. El organismo afirma que, desde mediados y finales de agosto, la atmósfera experimenta cambios en su circulación. La proximidad de la primavera favorece la presencia de aire cálido, más humedad y condiciones propicias para el desarrollo de tormentas.

Un estudio realizado por el SMN en 2024 analizó los datos de precipitaciones entre 1906 y 2023. El informe halló que, en los 118 años de registro, en 67 oportunidades se produjeron tormentas en esas fechas. Esto representa un 57% de los casos, aunque no siempre estuvieron asociadas a precipitaciones intensas o abundantes.

Fuertes precipitaciones en Buenos Aires. Lluvia. Av. Maipú y Pelliza Fabián Marelli

El SMN aclara una creencia común. “Aunque popularmente se espera que la tormenta de Santa Rosa sea más fuerte que cualquier otra, no hay evidencia de que esto sea siempre así“, explica el organismo.