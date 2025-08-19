Hacia finales de agosto, la llegada de un temporal conocido como la Tormenta de Santa Rosa renueva el interés en un fenómeno que une meteorología y creencia popular. Su recurrencia en el calendario se vincula a una leyenda religiosa y plantea interrogantes sobre su verdadera naturaleza y la explicación científica detrás del mito.

¿Qué es la Tormenta de Santa Rosa?

Este fenómeno no es un evento meteorológico definido con precisión científica, se trata de una denominación tradicional para las lluvias y tormentas que suceden en los días previos o posteriores a la festividad de Santa Rosa de Lima. La creencia popular sostiene que este temporal afecta a buena parte de la Argentina.

La creencia popular asocia este temporal con la festividad de Santa Rosa de Lima Wikipedia

Cualquier lluvia que ocurre entre los últimos días de agosto y los primeros de septiembre recibe popularmente este nombre. La tradición se cumple en algunos años. En otros, el fenómeno pasa desapercibido. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la creencia dicta que el evento puede ocurrir hasta quince días alrededor del 23 de agosto, fecha de la santa.

¿Cuál es el origen de su nombre?

El nombre tiene su origen en una leyenda vinculada a Isabel Flores de Oliva, conocida como Santa Rosa de Lima. La historia cuenta que la mujer, patrona de la capital de Perú y de América, impidió el desembarco de una misión pirata en su ciudad natal.

Una leyenda le atribuye su origen a las plegarias de una santa contra piratas Ricardo Pristupluk

Según el relato, Santa Rosa de Lima desencadenó una fuerte tormenta a fuerza de plegarias. Las oraciones las realizó en la Iglesia Nuestra Señora del Rosario de Lima. Este hecho milagroso asoció su figura a los temporales de finales de agosto.

La celebración de Santa Rosa de Lima es cada 23 de agosto, aunque en algunos lugares todavía se festeja el día 30. Esta diferencia obedece a un cambio en el calendario litúrgico que llevó adelante la Iglesia. Santa Rosa murió el 24 de agosto de 1617, una fecha que coincide con las fiestas de San Bartolomé.

La celebración de Santa Rosa de Lima fue movida al 23 de agosto en 1969

Tras su canonización por parte del Papa Clemente X, se decidió otorgarle como fecha de conmemoración el 30 de agosto. En 1969, el Concilio Vaticano II reordenó el calendario litúrgico. En ese contexto, se definió correr la celebración al 23 de agosto. Esta jornada está más cerca del aniversario de su muerte.

¿Qué dice la ciencia sobre este fenómeno?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) aporta una explicación científica. El organismo afirma que, desde mediados y finales de agosto, la atmósfera experimenta cambios en su circulación. La proximidad de la primavera favorece la presencia de aire cálido, más humedad y condiciones propicias para el desarrollo de tormentas.

La ciencia explica el fenómeno por los cambios en la circulación atmosférica Ricardo Pristupluk

Un estudio realizado por el SMN en 2024 analizó los datos de precipitaciones entre 1906 y 2023. El informe halló que, en los 118 años de registro, en 67 oportunidades se produjeron tormentas en esas fechas. Esto representa un 57% de los casos, aunque no siempre estuvieron asociadas a precipitaciones intensas o abundantes.

El SMN aclara una creencia común. “Aunque popularmente se espera que la tormenta de Santa Rosa sea más fuerte que cualquier otra, no hay evidencia de que esto sea siempre así“, explica el organismo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.