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Clima en ciudad de Formosa hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 10 de septiembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 10 de septiembre, la temperatura rondará entre 18 y 28; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Formosa para el 10 de septiembre
El pronóstico del tiempo para ciudad de Formosa para el 10 de septiembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Formosa, indica que hoy 10 de septiembre el cielo estará con nublado con tormenta débil por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Formosa presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del e correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 63 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:56 y se pone a las 18:43.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con nublado con tormenta débil y los vientos del sector e tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del e a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.

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