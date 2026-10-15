Clima en ciudad de Formosa hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 15 de octubre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 15 de octubre, la temperatura rondará entre 17 y 24; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Formosa, indica que hoy 15 de octubre el cielo estará con cubierto con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Formosa se presentaría sin lluvias, y los vientos del SE correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 91 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 06:17 y se pone a las 18:59.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector S tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.
A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del S a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día
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