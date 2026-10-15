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Clima en ciudad de Formosa hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 15 de octubre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 15 de octubre, la temperatura rondará entre 17 y 24; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Formosa para el 15 de octubre
El pronóstico del tiempo para ciudad de Formosa para el 15 de octubre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Formosa, indica que hoy 15 de octubre el cielo estará con cubierto con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Formosa se presentaría sin lluvias, y los vientos del SE correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 91 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:17 y se pone a las 18:59.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector S tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del S a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día

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