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Clima en ciudad de Formosa hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 17 de mayo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 17 de mayo, la temperatura rondará entre 14 y 19; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Formosa para el 17 de mayo
El pronóstico del tiempo para ciudad de Formosa para el 17 de mayo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Formosa, indica que hoy 17 de mayo el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Formosa presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 71 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:25 y se pone a las 18:14.

Pronóstico del tiempo en Formosa para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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