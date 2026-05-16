Hay alerta amarilla por vientos intensos para este sábado 16 de mayo: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos intensos que afectarán principalmente a la regiones de Cuyo y la Patagonia para este sábado 16 de mayo. Tras una semana marcada por las lluvias y el descenso de las temperaturas, el organismo sostuvo que se trata de “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

La alerta amarilla por vientos de variada intensidad rige en Catamarca, La Rioja, Córdoba, San Juan, San Luis, Santa Cruz y Tierra del Fuego, en donde se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden superar los 100 kilómetros por hora.

Ante este panorama, el SMN recomienda evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no te refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, tener precaución al conducir.

La jornada se presentará ventosa en varias regiones de la Argentina

En esas provincias, las ráfagas se extenderán durante toda la jornada, pero encontrarán su pico cerca del mediodía. En regiones cordilleranas el cuadro puede ser aún más crítico, aunque no llega a los niveles de alerta roja.

El tiempo en la ciudad de Buenos Aires

El SMN también emitió el pronóstico para este sábado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en donde no rigen alertas por fenómenos meteorológicos particulares, pero sí se espera un leve repunte de las temperaturas tras días de registros casi invernales.

El organismo informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires oscilará entre los 12°C y 13°C durante la mañana y mediodía. La máxima llegará hasta los 17 grados. Se prevé que durante la mañana el cielo esté algo nublado y con la aparición de algún chaparrón aislado.

El sábado en la ciudad se presentará lluvioso

Asimismo, se esperan ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora durante el mediodía y la tarde, junto con vientos de hasta 31 kilómetros por hora.

En la provincia de Buenos Aires y los distritos del conurbano bonaerense se espera un pronóstico similar, con temperaturas que oscilarán entre los 11°C de mínima y los 18°C de máxima. Según el SMN, el cielo estará algo nublado por la mañana, ligeramente nublado hacia el mediodía y despejado durante la tarde y la noche. En principio, no se prevén precipitaciones para la jornada sabatina.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 26°C y 6°C en Catamarca; 19°C y 5°C en Chaco; 10°C y 6°C en Chubut; 23°C y 5°C en Córdoba; 18°C y 6°C en Corrientes; 21°C y 10°C en Entre Ríos; 19°C y 6°C en Formosa; 23°C y 4°C en Jujuy; 20°C y 5°C en La Pampa; 24°C y 5°C en La Rioja.

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 23°C y 5°C en Mendoza; 18°C y 7°C en Misiones; 19°C y 5°C en Neuquén; 14°C y 8°C en Río Negro; 23°C y 1°C en Salta; 24°C y 5°C en San Juan; 24°C y 8°C en San Luis; 6°C y 0°C en Santa Cruz; 22°C y 6°C en Santa Fe; 22°C y 3°C en Santiago del Estero; 2°C y -1°C en Tierra del Fuego; y 23°C y 7°C en Tucumán.