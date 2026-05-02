Clima en ciudad de Formosa hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 3 de mayo de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 3 de mayo, la temperatura rondará entre 14 y 22; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Formosa, indica que hoy 3 de mayo el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Formosa se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 77 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:17 y se pone a las 18:22.
Pronóstico del tiempo en Formosa para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.
A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
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