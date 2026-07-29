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Clima en ciudad de Formosa hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 30 de julio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 30 de julio, la temperatura rondará entre 20 y 30; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Formosa para el 30 de julio
El pronóstico del tiempo para ciudad de Formosa para el 30 de julio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Formosa, indica que hoy 30 de julio el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 22 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Formosa presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 67 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:34 y se pone a las 18:25.

Pronóstico del tiempo en Formosa para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 30 grados.

A la noche, el clima rondará los 26 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
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