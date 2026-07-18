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Clima en ciudad de Jujuy hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 19 de julio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 19 de julio, la temperatura rondará entre 11 y 22; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Jujuy para el 19 de julio
El pronóstico del tiempo para ciudad de Jujuy para el 19 de julio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Jujuy, indica que hoy 19 de julio el cielo estará ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Jujuy se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 41 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 08:03 y se pone a las 18:52.

Pronóstico del tiempo en Jujuy para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

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