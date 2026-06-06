LA NACION

Clima en ciudad de Jujuy hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 7 de junio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 7 de junio, la temperatura rondará entre 17 y 20; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Jujuy para el 7 de junio
El pronóstico del tiempo para ciudad de Jujuy para el 7 de junio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Jujuy, indica que hoy 7 de junio el cielo estará con lluvias aisladas por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Jujuy presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 67 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:59 y se pone a las 18:41.

Pronóstico del tiempo en Jujuy para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias aisladas y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer ante lluvias fuertes

La Organización Meteorológica Mundial define lluvia como la precipitación de partículas líquidas de agua, de diámetro mayor a 0,5 milímetros. Cuando se torna fuerte o torrencial, se trata de un fenómeno meteorológico en el cual la caída de agua es superior a los 60 mm en el transcurso de una hora. En este tipo de situaciones, se recomienda tomar algunas medidas preventivas para preservar la salud de las personas y evitar inundaciones. Para ello, el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir) sugiere lo siguiente en caso de lluvias fuertes:

  • No sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra.
  • Mantenerse alejado de zonas costeras y ribereñas.
  • Cortar el suministro eléctrico si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa.
  • También desconectar y alejarse de artefactos eléctricos.
  • No refugiarse debajo de postes o cables de electricidad.
  • Evitar actividades al aire libre. Es mejor buscar un lugar bajo techo.
  • Evitar circular por calles inundadas o calles afectadas.
  • Si se viaja en auto, quedarse en el interior porque los automóviles ofrecen una excelente protección.
  • Informarse sobre los lugares de evacuación y sitios elevados.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
LA NACION
Más leídas
  1. Francia aparece con un poderío casi inalcanzable: Deschamps, Mbappé y una generación que trasciende las épocas
    1

    Mundial 2026: Francia es un candidato natural a ganar la Copa con la experiencia de Deschamps y la magia de Mbappé

  2. Moyano auxilia con millones de pesos a su esposa para evitar la quiebra de la obra social de los camioneros
    2

    Hugo Moyano auxilia con millones de pesos a su esposa para evitar la quiebra de la obra social

  3. A una semana del hallazgo de los restos, hay dudas sobre el móvil del crimen y buscan cómplices de Barrelier
    3

    Femicidio de Agostina. A una semana del hallazgo de los restos, hay dudas sobre el móvil del crimen y buscan cómplices de Barrelier

  4. La frase de Borges que inspiró el lema ricotero del Indio Solari
    4

    “El lujo es vulgaridad”: Jorge Luis Borges, precursor del Indio Solari