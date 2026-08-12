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Clima en San Salvador de Jujuy hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 13 de agosto de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 13 de agosto, la temperatura rondará entre 6 y 16; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para San Salvador de Jujuy para el 13 de agosto
El pronóstico del tiempo para San Salvador de Jujuy para el 13 de agosto

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Salvador de Jujuy, indica que hoy 13 de agosto el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Salvador de Jujuy se presentaría sin lluvias, y los vientos del n correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 38 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:53 y se pone a las 19:00.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector n tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 16 grados.

A la noche, el clima rondará los grados, mientras que los vientos serán del a una velocidad de kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

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