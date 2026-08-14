Clima en San Salvador de Jujuy hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 15 de agosto de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 15 de agosto, la temperatura rondará entre 6 y 22; descartan lluvias durante la jornada
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Salvador de Jujuy, indica que hoy 15 de agosto el cielo estará None parcialmente nublado con humo por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Salvador de Jujuy se presentaría sin lluvias, y los vientos del ne correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 69 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:48 y se pone a las 19:03.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None parcialmente nublado con humo y los vientos del sector n tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.
A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del so a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.
- 1
- 2
Denunciaron penalmente al exdirector de escuela que se tomó más de 3300 días de licencia y le imputan “defraudación contra el Estado”
- 3
La misteriosa vida de la esposa del CEO de Anthropic que fue borrada de Internet
- 4
Tras la desaparición de una adolescente descubren una red de grooming: dos víctimas tenían colocado un chip anticonceptivo