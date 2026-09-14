Clima en San Salvador de Jujuy hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 15 de septiembre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Salvador de Jujuy, indica que hoy 15 de septiembre el cielo estará None ligeramente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 4 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Salvador de Jujuy se presentaría sin lluvias, y los vientos del no correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 81 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:19 y se pone a las 19:14.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None algo nublado y los vientos del sector ne tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del no a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.

Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta: