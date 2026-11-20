El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Salvador de Jujuy, indica que hoy 21 de noviembre el cielo estará nublado con tormenta débil por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Salvador de Jujuy presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del SO correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 44 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:25 y se pone a las 19:47.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado con tormenta débil y los vientos del sector N tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del SO a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.