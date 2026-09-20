Clima en San Salvador de Jujuy hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 21 de septiembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 21 de septiembre, la temperatura rondará entre 12 y 28; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Salvador de Jujuy, indica que hoy 21 de septiembre el cielo estará None parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 28 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Salvador de Jujuy se presentaría sin lluvias, y los vientos del s correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 33 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:12 y se pone a las 19:16.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con nublado con tormenta débil y los vientos del sector s tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.
A la noche, el clima rondará los 27 grados, mientras que los vientos serán del so a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.
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