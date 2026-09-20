Clima en San Salvador de Jujuy hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 21 de septiembre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Salvador de Jujuy, indica que hoy 21 de septiembre el cielo estará None parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 28 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Salvador de Jujuy se presentaría sin lluvias, y los vientos del s correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 33 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:12 y se pone a las 19:16.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con nublado con tormenta débil y los vientos del sector s tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 27 grados, mientras que los vientos serán del so a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.