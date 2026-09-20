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San Lorenzo vs. Boca, en vivo por el torneo Clausura: el minuto a minuto del partido

Se miden en el Nuevo Gasómetro, por la 10° fecha

Arasa expulsa a Insaurralde, luego de dos faltas seguidas sobre Paredes y Ascacibar
Arasa expulsa a Insaurralde, luego de dos faltas seguidas sobre Paredes y AscacibarGonzalo Colini

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Amarilla para Lozano

El lateral Lozano fue bien amonestado en Boca por una falta sobre Tripichio.

Probó Lozano

Boca trata de reubiarse con la diferencia en la superioridad numérica. Lozano probó con un remate desde afuera sin mucha puntería.

Una salida de Di Lollo ante la presión de Farías
Una salida de Di Lollo ante la presión de FaríasGonzalo Colini

Cambio de Insua

Tras la expulsión de Insaurralde, el DT Insua metió a Juan Cruz Rattalino (volante central para acomodar el medio campo) y salió el delantero Cuello.

Expulsado Insaurralde

El árbitro Arasa le mostró la tarjeta roja directa a Manuel Insaurralde por una plancha sobre Ascacibar, y segundos antes le había cometido otra falta sobre Paredes. Dos infracciones seguidas en menos de 5 segundos y a diez metros de diferencia.

Lo tuvo Merentiel

Una pared de Merentiel con Velasco encontró a la Bestia en la devolución, que buscó resolver de emboquillada ante Devecchi, pero no sorprendió al arquero.

Salvó Devecchi

En otra jugada por las bandas de Boca, pero ahora por la derecha, que suma el 76% de la posesión del balón, un centro encontró a Flores que definió de primera y encontró la muy buena respuesta del arquero Devecchi.

Boca, de “arriba”

Cada córner a favor del equipo de Arruabarrena es ganado. Di Lollo, Ascacibar, Flores; recién en el cuarto tiro de esquina se impuso Devecchi controlando en las alturas.

Falta "táctica" de Herrera sobre Velasco

Ezequiel Herrera bajó a Velasco en la mitad de la cancha y los jugadores de Boca pidieron tarjeta amarilla, pero el árbitro Arasa no amonestó.

Farías, demasiado solo

Facundo Farías trata de moverse como una especie de enganche, por delante de los cuatro volantes y haciendo de nexo con los delanteros Cuello y Auzmendi. Pero Boca lo controla bien porque le dobla marcas y también porque él recibe la pelota demasiado solo

¡Se lo perdió Ascacibar!

Tras una buena jugada colectiva, un centro de Lautaro Blanco desde la izquierda encontró a Ascacíbar que ingresó en soledad y se perdió el gol de Boca. Un clásico movimiento del exEstudiantes que lo acerca a las situaciones de riesgo.

Ahora cabeceó Di Lollo

Boca, también de pelota parada: tras un córner desde la izquierda de Lautaro Blanco abierto, cabeceó Di Lollo desviado desde el punto penal.

La primera del Ciclón

Un tiro libre frontal de San Lorenzo encontró a la línea defensiva de Boca lejos de Montero y Auzemdi cabeceó en soledad entrando por el segundo palo; la primera aproximación de San Lorenzo.

Boca, en campo rival

Boca con la posesión del balón y tratando de jugar en campo rival, pero San Lorenzo esperando salir rápido de contraataque. Clásico sin sorpresas en los primeros minutos. Un centro de Lozano encontró a Ascacibar en posición de doble 9. Estuvo atento el arquero local.

El "pase" de Paredes

En 20 segundos, Paredes habilitó a Merentiel para dejarlo cara a cara con Devecchi, pero el 9 no controló bien. Un aviso.

¡Ya se juega!

San Lorenzo y Boca ya juegan en el Nuevo Gasómetro, por la 10° fecha del torneo Clausura. Movió el Xeneize.

Gran recibimiento al Ciclón

Los hinchas de San Lorenzo colmaron el Nuevo Gasómetro y le dieron un gran recibimiento al equipo.

Insua, ovacionado

Rubén Darío Insua, que dirigió más de 100 partidos a San Lorenzo, fue ovacionado por los hinchas azulgranas en su regreso al Nuevo Gasómetro como DT. En su debut del tercer ciclo, había jugado de visitante, ante Independiente, en Avellaneda. Facundo Farías, que viene de anotar un golazo ante el Rojo, la gran apuesta del Gallego.

Facundo Farías, una cuota de gol en el Ciclón
Facundo Farías, una cuota de gol en el Ciclón

¿Se viene la lluvia?

El clima podría tener su protagonismo en el clásico, ya que está pronosticado lluvia. El campo de juego del Nuevo Gasómetro igual fue regado, para que el balón corra veloz.

Montero no estará vs. Racing

Álvaro Montero, convocado al seleccionado de Colombia, se perderá el partido ante Racing, por la Copa Argentina. El arquero que había arrancado con algunas dudas fue subiendo su rendimiento en los últimos partidos y se destacó con algunas intervenciones claves.

Álvaro Montero, en la entrada en calor del Nuevo Gasómetro
Álvaro Montero, en la entrada en calor del Nuevo GasómetroGonzalo Colini

El antecedente

El último clásico disputado entre San Lorenzo y Boca finalizó 1-1, por el torneo Apertura 2026, también en un encuentro correspondiente por la 10° fecha. Santiago Ascacíbar convirtió álpara el Xeneize y Gregorio Rodriguez para el Ciclón.

El historial

Boca y San Lorenzo se cruzaron en 214 ocasiones con 78 triunfos del xeneize, 83 victorias del Ciclón y 53 empates. El combinado de la Ribera dominó hasta la década del ‘40, cuando se consolidó la supremacía del Cuervo. En los ‘70, ‘80 y ‘90, Boca descontó esa ventaja, pero San Lorenzo la recuperó en los 2000 y es uno de los cuatro clubes argentinos con saldo a favor en los duelos contra el equipo azul y amarillo. Los otros son Gimnasia, San Martín e Independiente Rivadavia, todos de Mendoza.

Los titulares de Boca

Rodolfo Arruabarrena no guarda a ningún jugador importante de cara al clásico con San Lorenzo: Bajo un esquema 4-1-4-1 afrontará el compromiso con Alvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Leandro Paredes; Alan Velasco, Santiago Ascacibar, Milton Delgado y Leonel Flores; Miguel Merentiel.

Los once de San Lorenzo

Rubén Insua confirmó a estos titulares en un esquema 3-4-1-2: José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo y Emiliano Amor; Ezequiel Herrera, Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde y Mathias De Ritis; Facundo Farías; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi.

Cómo llegan

El Ciclón, que viene de empatar 1 a 1 con Independiente en el debut de Rubén Darío Insua como entrenador, se ubica 10° en la tabla de posiciones de su zona con 11 puntos y necesita ganar para meterse en zona de clasificación a los playoffs en una temporada muy irregular donde no fue protagonista en ningún certamen. El xeneize, por su parte, está 6° en la clasificación general del Grupo A con 14 unidades y con un triunfo se acerca a los lídres y, sobre todo, encamina su pasaje a octavos de final. Entre semana, se metió en semifinales de la Copa Sudamericana tras dejar en el camino a San Pablo y, de la mano de Rodolfo Arruabarrena, atraviesa un presente que lo invita a soñar.

Bienvenidos a la cobertura en vivo de San Lorenzo vs. Boca

Bienvenidos a la cobertura en vivo de San Lorenzo vs. Boca. El Ciclón recibirá al Xeneize desde las 14:45, por la décima fecha del Torneo Clausura. Nazareno Arasa será el árbitro y Herán Mastrángelo estará a cargo del VAR. El partido será televisado por TNT Sports Premium y seguido minuto a minuto por LA NACION.

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