San Lorenzo vs. Boca, en vivo por el torneo Clausura: el minuto a minuto del partido

El Ciclón, que viene de empatar 1 a 1 con Independiente en el debut de Rubén Darío Insua como entrenador, se ubica 10° en la tabla de posiciones de su zona con 11 puntos y necesita ganar para meterse en zona de clasificación a los playoffs en una temporada muy irregular donde no fue protagonista en ningún certamen. El xeneize, por su parte, está 6° en la clasificación general del Grupo A con 14 unidades y con un triunfo se acerca a los lídres y, sobre todo, encamina su pasaje a octavos de final. Entre semana, se metió en semifinales de la Copa Sudamericana tras dejar en el camino a San Pablo y, de la mano de Rodolfo Arruabarrena, atraviesa un presente que lo invita a soñar.