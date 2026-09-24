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Clima en San Salvador de Jujuy hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 25 de septiembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 25 de septiembre, la temperatura rondará entre 14 y 32; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para San Salvador de Jujuy para el 25 de septiembre
El pronóstico del tiempo para San Salvador de Jujuy para el 25 de septiembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Salvador de Jujuy, indica que hoy 25 de septiembre el cielo estará None algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Salvador de Jujuy se presentaría sin lluvias, y los vientos del so correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 26 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:08 y se pone a las 19:17.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None algo nublado y los vientos del sector ne tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 32 grados.

A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del so a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
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