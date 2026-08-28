Clima en San Salvador de Jujuy hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de agosto de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 29 de agosto, la temperatura rondará entre 11 y 22; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Salvador de Jujuy, indica que hoy 29 de agosto el cielo estará None cubierto por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Salvador de Jujuy se presentaría sin lluvias, y los vientos del ne correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 52 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:36 y se pone a las 19:08.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None parcialmente nublado y los vientos del sector n tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.
A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del no a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.
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