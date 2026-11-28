Clima en San Salvador de Jujuy hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de noviembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 29 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 17 y 28; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Salvador de Jujuy, indica que hoy 29 de noviembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 22 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Salvador de Jujuy presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del NE correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 45 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:24 y se pone a las 19:53.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado con tormenta débil y los vientos del sector NE tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.
A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del NE a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.
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