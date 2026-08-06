Clima en San Salvador de Jujuy hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 7 de agosto de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Salvador de Jujuy, indica que hoy 7 de agosto el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Salvador de Jujuy presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del s correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 91 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:54 y se pone a las 19:00.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector s tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del s a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.