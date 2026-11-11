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Clima en Santa Rosa hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 12 de noviembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 12 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 20 y 30; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Santa Rosa para el 12 de noviembre
El pronóstico del tiempo para Santa Rosa para el 12 de noviembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santa Rosa, indica que hoy 12 de noviembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santa Rosa se presentaría sin lluvias, y los vientos del N correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 28 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:02 y se pone a las 20:00.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará tormentas aisladas y los vientos del sector NE tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 30 grados.

A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del N a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
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