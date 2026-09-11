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Clima en Santa Rosa hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 12 de septiembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 12 de septiembre, la temperatura rondará entre 4 y 9; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Santa Rosa para el 12 de septiembre
El pronóstico del tiempo para Santa Rosa para el 12 de septiembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santa Rosa, indica que hoy 12 de septiembre el cielo estará None mayormente nublado con humo por la mañana y la temperatura rondará entre 5 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santa Rosa se presentaría sin lluvias, y los vientos del se correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 73 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:23 y se pone a las 19:04.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None parcialmente nublado y los vientos del sector se tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 9 grados.

A la noche, el clima rondará los 5 grados, mientras que los vientos serán del ne a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.

Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta:

  • Tomar abundante cantidad de líquido caliente.
  • Reforzar las normas de higiene para evitar el contagio de enfermedades como la gripe.
  • Ventilar los ambientes del hogar para evitar la inhalación de monóxido de carbono.
  • Usar ropa adecuada para bajas temperaturas.
  • Mantenerse informado por las autoridades.
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