Clima en Santa Rosa hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 15 de agosto de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 15 de agosto, la temperatura rondará entre 7 y 14; la probabilidad de lluvias rondará entre 40 y 70 por ciento
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santa Rosa, indica que hoy 15 de agosto el cielo estará None algo nublado con lluvia débil por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santa Rosa presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del e correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 67 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 08:01 y se pone a las 18:42.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None algo nublado con lluvia débil y los vientos del sector no tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 14 grados.
A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del ne a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.
- 1
- 2
Aryna Sabalenka, N°1 del tenis: “Solo intentaba centrarme en entrenar para pasar menos tiempo sola con mis pensamientos”
- 3
La misteriosa vida de la esposa del CEO de Anthropic que fue borrada de Internet
- 4
Tapia, Toviggino y la quinta: claves para entender los nexos de las autoridades de la AFA con la causa que vuelve a Campana