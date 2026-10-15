Saltar al contenido principal
LA NACION

Clima en Santa Rosa hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 15 de octubre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 15 de octubre, la temperatura rondará entre 9 y 16; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Santa Rosa para el 15 de octubre
El pronóstico del tiempo para Santa Rosa para el 15 de octubre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santa Rosa, indica que hoy 15 de octubre el cielo estará con chaparrones por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santa Rosa presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del SE correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 99 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:33 y se pone a las 19:33.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con chaparrones y los vientos del sector SE tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 16 grados.

A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del E a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.

Recomendaciones: qué hacer ante lluvias fuertes

La Organización Meteorológica Mundial define lluvia como la precipitación de partículas líquidas de agua, de diámetro mayor a 0,5 milímetros. Cuando se torna fuerte o torrencial, se trata de un fenómeno meteorológico en el cual la caída de agua es superior a los 60 mm en el transcurso de una hora. En este tipo de situaciones, se recomienda tomar algunas medidas preventivas para preservar la salud de las personas y evitar inundaciones. Para ello, el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir) sugiere lo siguiente en caso de lluvias fuertes:

  • No sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra.
  • Mantenerse alejado de zonas costeras y ribereñas.
  • Cortar el suministro eléctrico si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa.
  • También desconectar y alejarse de artefactos eléctricos.
  • No refugiarse debajo de postes o cables de electricidad.
  • Evitar actividades al aire libre. Es mejor buscar un lugar bajo techo.
  • Evitar circular por calles inundadas o calles afectadas.
  • Si se viaja en auto, quedarse en el interior porque los automóviles ofrecen una excelente protección.
  • Informarse sobre los lugares de evacuación y sitios elevados.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
LA NACION
Pronóstico del tiempoNotas servicios clima
Más leídas
  1. Fundó cinco unicornios, levantó US$10 millones y ahora apuesta por la Argentina
    1

    La nueva apuesta de Martín Varsavsky: levantó US$10 millones y desembarca en la Argentina con un ambicioso proyecto

  2. Lewis Hamilton restauró un legendario Ferrari de los 90 tras permanecer más de 30 años guardado
    2

    Lewis Hamilton, de 41 años: restauró un legendario Ferrari de los 90 tras permanecer más de 30 años guardado

  3. El fuerte reclamo de Otamendi a Beltrán en el empate de River con Sarmiento
    3

    El fuerte reclamo de Nicolás Otamendi a Santiago Beltrán en el empate de River con Sarmiento: “¡Salí una vez!”

  4. Quiénes son y cómo piensan los principales referentes de la Iglesia argentina
    4

    Quiénes son y cómo piensan los principales referentes de la Iglesia argentina